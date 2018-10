«Comment j'ai traversé le processus de reconnaissance des acquis»

Chaque année, le Québec accueille environ 55 000 personnes immigrantes qui ont la possibilité de faire reconnaître leurs acquis afin de faciliter leur intégration au marché du travail. C’est notamment par ce biais qu’Anne Louat, maintenant établie comme psychologue à Montréal, a pu obtenir l’équivalence de son diplôme pour exercer sa profession peu de temps après son arrivée. Elle nous explique son passage à travers ce processus.

Si certains nouveaux arrivants doivent faire leurs propres recherches afin d’avoir connaissance des services de reconnaissance des acquis et des compétences au Québec, l’appartenance à un ordre professionnel facilite l’accès au processus. Cela a été le cas pour Anne Louat, membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

Un processus d’exploration exigeant, mais justifié

La démarche d’exploration des acquis, qui se décline en cinq activités distinctes, comprend une première phase d’analyse des acquis scolaires qui se traduit par une évaluation des documents officiels provenant du ministère de l’Éducation du pays d’origine.

« Cette exploration m’a semblé complexe, bien que justifiée et justifiable en considération de mon métier. Il y a beaucoup de preuves à fournir en plus du diplôme officiel : des relevés et bulletins de notes, des comptes-rendus de stages, ou encore des preuves d’emplois occupés durant mon parcours », raconte Anne Louat.

« J’ai cependant eu la possibilité de récupérer mon diplôme et de retourner à l’exercice de ma profession que j’adore... et cela n’a pas de prix ! poursuit-elle. D’un côté professionnel, le processus de reconnaissance des acquis m’a aussi permis d’en apprendre plus sur les procédures et les méthodologies québécoises dans ma profession. »

Faire valoir et revendiquer l’expérience déjà acquise

Selon le service d’accueil de références, de conseil et d’accompagnement, pour qu’un adulte réalise pleinement sa démarche d’exploration des acquis, il lui faut une volonté d’agir, de s’engager, une autonomie minimale, tout comme une compréhension de l’utilité et de la pertinence de la démarche. C’est donc une démarche à ne pas réaliser hâtivement. Par ailleurs, après sa propre expérience, Anne Louat conseille aux personnes intéressées par le processus de s’armer de patience. Elle recommande de prendre la démarche étape par étape. L’important, selon elle, est surtout de bien revendiquer l’expérience déjà acquise pour bien la faire valoir et réduire le temps d’attente.

Anne Louat a entrepris le processus 3 mois après son arrivée au Québec, ce qui lui a donné le temps de bien comprendre la démarche. Elle a obtenu l’équivalence de son diplôme français après 1 an et demi, un délai qui correspond au temps qu’elle a dû allouer à deux cours de doctorat et un internat de 1 600 heures.

La psychologue conseille enfin aux nouveaux arrivants de ne pas hésiter à entreprendre cette démarche de reconnaissance des acquis, pour une belle intégration, ainsi qu’une satisfaction personnelle et professionnelle.