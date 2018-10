Je sors je reste 16 octobre

Coup de cœur

Documentaire

La folle histoire du gâchis alimentaire

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation le documentaire La folle histoire du gâchis alimentaire est présenté sur les ondes d’ICI Explora. Feu-Anthony Bourdain est l’un des intervenants principaux. Ce dernier souligne le grand gaspillage de nourriture alors qu’une partie du monde meurt de faim. Le long-métrage présente aussi des pistes de solutions pour réduire le gaspillage.

Ce soir à 19h sur ICI Explora

Je sors

Documentaire

Chasseurs de phoques

De documentaire suit quatre jeunes chasseurs de phoques aux Îles-de-la-Madeleine qui font fi des campagnes des groupes animalistes. Presque comme une tradition pour les Madelinots, la chasse aux phoques est reprise par les jeunes. On découvrira leur relation avec le phoque et le territoire.

Ce soir à 19h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Musique

Émile Proulx-Cloutier

Le talentueux musicien qui a présenté aux Montréalais en avril dernier son plus récent album Marée Haute revient dans la métropole l’instant de deux soirs. Émile Proulx-Cloutier présente dans cette tournée des chansons remplies d’émotions et livrées avec souplesse.

Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Danse

L’un L’autre

Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin présentent leur spectacle intitulé L’un L’autre l’espace de cinq soirs cette semaine. La chorégraphie est un hommage à la communion intime de deux humains. Lors de leur numéro de danse, chacun se soutient mutuellement.

Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

Musique

Hallelujah Leonard

Ce spectacle dans lequel la comédienne Dominique Quesnel chante la poésie de Leonard Cohen est présenté de manière intime avec seulement deux musiciens sur scène. L’idée de ce concert est née lorsque Dominique Quesnel a interprété la chanson Dance Me to the End of Love au Théâtre La Licorne. Les musiciens Ludovic Bonnier et Claude Fradette avaient été impressionnés.

Ce soir à 20h au Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce, 6400 avenue Monkland

Musique

Yoan

Celui qui s’est fait connaître à La Voix, Yoan, en est à sa deuxième tournée depuis que sa carrière a décollé. Accompagné de trois musiciens, il interprétera des chansons de son album francophone Depuis longtemps en plus de grands succès country, folk et rock de Johnny Cash, Elvis Presley et Leon Russels entre autres.

Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

Je reste

DVD

Kattam et ses tam-tams

Avec ce DVD Kattam souhaite donner le goût de la musique et du voyage aux enfants qui pourront regarder, écouter, mais aussi participer lors du visionnement de l’opus. L’artiste aborde la culture d’autres peuples tout en envoyant le message que le l’autre, c’est aussi soi malgré nos différences.

Sorti aujourd’hui

Livre

Turbulences du cœur

Pour la première fois, l’auteure Nathalie Roy s’est plongée dans la peau d’un homme pour son protagoniste. Louis-Philippe Rousseau est un avocat qui vit sa vie comme un feu roulant : plusieurs 5 à 7, de nombreuses liaisons avec des femmes, surentraînement, etc. Serait-ce pour refouler des émotions? Il fera la rencontre d’une femme qui le bouleversera profondément.

Sorti le 10 octobre

Livre

Tiger Woods

Jeff Benedict et Armen Keteyian, deux journalistes américains, présentent dans cet ouvrage un portrait véritable de l’athlète bien connu de tous, Tiger Woods. Tout y passe de son enfance à ses dépendances, en passant par la relation avec son père et son entourage.

Sorti le 12 octobre