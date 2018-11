GAY (née St-Georges), Thérèse



À la Résidence Georges-Phaneuf, le 14 octobre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Gay, née St-Georges, épouse de feu M. André Gay, demeurant à Saint-Jean-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, François (Lorraine Wells), Nicole (Claude Bessette) et Élise (Yves Desharnais); ses petits-enfants Stéphanie (Paul-André Mansi), Ariane Gay (Maxime Grenier), Vincent (Caroline Sem) et Valérie Gay-Bessette (Christopher Reid) et Mélanie Anctil; ses arrière-petits-enfants Olivia, Liliane, Noah, Nelly et Élia; ses soeurs Alberte, Jacqueline et Marie-Paule; sa belle-soeur Michèle (feu Camille Gay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La liturgie de la Parole aura lieu le samedi 1er décembre 2018 à 11h auSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 9h, samedi, jour de la cérémonie.peuvent être transmis via notre site webau www.complexehr.com