7 bars trop beaux où dire «je t’aime» pour la première fois

Yeux dans les yeux. Petites mains furtives sous la table au restaurant. Vous avez enfin trouvé l’amour! Il ne vous reste qu’une chose à faire... Lui dire «Je t’aime»!

Pas besoin de bouquet de fleurs, de boîte de chocolats ou de poème sentimental. Optez plutôt pour un bel endroit intemporel où vous pourrez retourner prendre un verre tous les ans à votre anniversaire de couple.

Voici donc 7 endroits où dire «Je t’aime» pour la première fois!

1. Atwater Cocktail Club

Pour boire de fabuleux cocktails et vivre une soirée parfaitement romantique, le Atwater Cocktail Club est une belle adresse à mettre à son carnet. L’ambiance tamisée est juste assez romantique pour avouer ses sentiments sans avoir peur.

512 rue Atwater

2. Buvette chez Simone

La Buvette chez Simone est un classique. Située sur l’avenue du Parc, cette charmante adresse offre un vaste menu de vins d’importation privée, mais aussi quelques bouchées savoureuses pour accompagner le tout. Charcuteries, fromages... Tout y est pour passer un moment romantique à souhait.

4869 avenue du Parc

3. Club Pelicano

Le Club Pelicano vous donnera l’impression de siroter un cocktail dans une ancienne piscine. Si vous êtes prêts à vous «mouiller», c’est l’endroit tout idéal où aller avec celui ou celle qui fait battre votre cœur. Le décor est magnifique. Vous tomberez sous le charme c’est certain!

1076 rue de Bleury suite 001

4. Bar Kabinet

Pour un rendez-vous doux et intime, le Bar Kabinet, situé dans le cœur du Mile-End pourrait être ce que vous cherchez. Cet endroit ne possède qu’une vingtaine de places assises et un bar avec des bancs de velours. Les cocktails y sont savoureux et le décor d’inspiration russe a un petit je-ne-sais-quoi qui vous donnera le courage de passer aux aveux.

*Si jamais ça ne se passe pas comme prévu, vous pourrez noyer votre peine au Datcha, un club électro situé à la porte d’à côté.

92 avenue Laurier Ouest

5. Cicchetti

Pour se dire «Je t’aime» entre deux gorgées d’Apérol Spritz, c’est au Cicchetti qu’il faut aller. Ce bar italien du Mile-Ex a tout pour vous séduire. En plus de sa carte de vin italien d’importation privée, vous y trouverez un menu de petites bouchées à 1,75$ chacune (œufs mimosas, bruschettas, petits sandwichs au jambon, etc.). Des soirées avec DJs sont aussi organisées de temps en temps si vous avez envie de faire le party.

*À noter que le Cicchetti est situé à côté de l’excellent restaurant Manitoba. Vous pouvez donc faire d’une pierre deux coups et aller souper au Manitoba avant de continuer votre soirée au Cichetti. On dit ça comme ça!

6703 avenue du Parc

6. The Emerald

Le décor de ce bar «sans nom» du Mile-End vous transportera en plein cœur du film Casablanca. Avec ses deux pièces au design bien distinct, ses sofas de cuir, ses cocktails savoureux et son ambiance rétro à souhait, c’est sans aucun doute l’un des bars les plus romantiques de la ville.

5295 avenue du Parc

7. Bar Suzanne

Depuis son ouverture, le Bar Suzanne a réussi à charmer les Montréalais à l’aide de son menu de vin d’importation privée, ses dumplings savoureux et son décor à couper le souffle. Vous pouvez y aller pour prendre un verre assis au bar ou encore pour manger quelques plats à partager.

20 avenue Duluth Est

