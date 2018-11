Les nouvelles Audi A6, A7, A8 L et Q8 arrivent à Montréal

En collaboration avec

C’est au Centre des sciences de Montréal que le Groupe Gabriel a réuni clients, amis, employés et partenaires pour la présentation des plus récents modèles de la marque allemande.

Au total, plus de 450 personnes étaient conviées à cet événement – une première du genre pour le regroupement des concessionnaires Audi Anjou, Audi Prestige et Audi West-Island.

Tous avaient très hâte d’observer de près le tout nouveau Q8 et de pouvoir y prendre place. Sous son capot, on retrouve un V6 TFSI de 3,0 L qui développe 335 chevaux. Sur le tableau de bord, on retrouve l’interface MMI touch response.

Ce nouveau véhicule utilitaire sport (VUS) d’Audi est doté de la technologie mHEV qui lui permet de récupérer l’énergie générée par le freinage. Sans surprise, il est équipé du légendaire système à quatre roues motrices quattro. Les quatre roues sont également directionnelles.

Sous le capot de la nouvelle A6, on retrouve le même puissant moteur que sous celui du Q8. Cette berline intermédiaire de luxe est munie du système Audi Pre Sense 360 qui utilise des caméras et des capteurs pour une excellente visibilité de l’environnement du véhicule.

En plus de proposer une silhouette élégamment dessinée, l’A7 se démarque par son hayon fort pratique. Évidemment, le système quattro l’équipe, ce qui lui confère une longueur d’avance sur ses rivales en hiver.

Modèle phare chez Audi, l’A8 L est la berline la plus grande et la plus cossue. Débordante de luxe, elle offre aux passagers arrière un accès à une interface MMI touch response à partir de laquelle il est entre autres possible d’ajuster l’éclairage à DEL.

Derrick Carzoli, directeur des ventes d’Audi Prestige, a confirmé que ces quatre nouveaux modèles arriveront dès le mois de novembre prochain en concession.

La prise de commandes était possible sur place.

Un DJ montréalais ainsi que des musiciens se sont assurés de l’ambiance festive de cette soirée.

D’exquis amuse-bouche étaient servis à l’ensemble des convives.

En somme, ce sont des invités ravis qui ont assisté à cette soirée unique. Tous étaient enthousiasmés à l'arrivée de ces nouveaux modèles Audi chez les concessionnaires du Groupe Gabriel. Gageons que les passionnés de voiture et les curieux le seront tout autant!

