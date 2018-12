Voici 10 destinations pas chères où on pourra faire des voyages de feu en 2019

Ça y est, c'est le temps du jour de l'An! Il y a quelqus semaines, Lonely Planet a publié ses listes des meilleures destinations à visiter en 2019.

Si vous avez un côté aventurier, que vous aimez découvrir des coins «hot» avant tout le monde, mais que vous voyagez avec un petit budget, le top 10 suivant devrait vous intéresser.

Il s’agit des endroits offrant le meilleur rapport qualité-prix («best value») pour l’année à venir, selon les auteurs-voyageurs de Lonely Planet (LP).

10 destinations cool et pas chères pour 2019:

1. Le sud de la vallée du Nil, en Égypte

Oasis, désert, Histoire avec un grand H... Le sud de la vallée du Nil, c’est la région qui se situe entre Luxor et Awan, au sud du Caire et des pyramides. Vous pourrez y visiter des temples et des trésors antiques pour «quelques dollars», assure LP. Les croisières sur le Nil et les aventures dans le désert sont également abordables. Et magiques.

2. La ville de Łódź, en Pologne

Vous ne connaissez probablement pas ce nom, mais retenez-le (et prononcez «woodge»). Au cours des dernières années, dit LP, cette ancienne ville industrielle en déclin a su se réinventer complètement. Les fans d’architecture moderne et historique, d’art de rue, de murales et de cinéma seront servis et ils ne se ruineront pas. La Pologne demeure un des pays européens abordables; il figurait d’ailleurs dans la liste 2018 de LP.

3. Le parc national des Great Smoky Mountains, aux États-Unis

Saviez-vous que ce parc, situé à la frontière de la Caroline du Nord et du Tennessee, était le plus visité des États-Unis? Il a accueilli 11 millions de visiteurs en 2017! Pour un voyage de randonnée ou un road trip pas trop loin de chez nous, pensez-y. Vous y découvrirez les Appalaches à leur meilleur sans devoir dépenser une fortune: l’entrée du parc est gratuite.

4. Les Maldives

Retrouver les Maldives dans une liste de destinations pas chères vous surprend? Nous aussi. Mais apparemment, il n’y a pas QUE des hôtels de luxe avec villas sur pilotis dans cet archipel de l’océan Indien. Sur des îles jusqu’ici peu visitées des Maldives, on trouve de plus en plus de gîtes dont le coût, nous indique LP, tourne autour de 90 $ US par nuit, repas inclus. Ça vaut la peine de se mettre à surveiller le prix des billets d’avion...

5. La ville de Houston, aux États-Unis

Quand on pense à une ville cool du Texas, on pense d’abord à Austin. Mais il y a aussi Houston, qui charme de plus en plus de monde. À découvrir selon LP: le Houston’s Museum District musées (19 musées dont 10 gratuits), le quartier EaDo avec son «musée» de murales à ciel ouvert, ainsi que la scène culinaire, qui satisfera tous les budgets. Et puis, il y a bien sûr le Space Center où opère la NASA.

6. L’Argentine

Elle a des glaciers, des montagnes, des déserts de sel, une capitale branchée et de bons vins... L’Argentine est une top destination! Selon LP, 2019 est une bonne année pour la visiter parce que l’on pourra y observer en juillet une rare éclipse solaire. Et aussi parce qu’elle offre, à l’année, de nombreux rabais pour inciter les voyageurs à s’y rendre, comme des remboursements de taxe sur les hôtels.

7. Le Bangladesh

On parle rarement du Bangladesh comme d’une destination touristique. Mais si vous êtes vraiment aventurier et que vous carburez au dépaysement, LP croit que vous découvrirez des merveilles dans le 8e pays le plus peuplé du monde, et ce, à très petit prix. Pensez à des cités anciennes, à des temples bouddhistes, à la plus longue plage d’Asie à Cox’s Bazar et aux tigres sauvages du parc national Sundarbans.

8. L’Albanie

Situé entre le Monténégro et la Grèce, ce pays européen est une destination touristique à laquelle on ne songe pratiquement jamais de notre côté de l’Atlantique. Pourtant, selon LP, c’est pas mal le pays d’Europe le moins cher en ce moment. Ce que vous y trouverez? Des plages, des villages historiques, des sentiers de randonnées, des décors magnifiques, une cuisine de grande qualité... et pas beaucoup de touristes!

9. L’Équateur

Envie d’Amérique du Sud? Pour LP, l’Équateur offre un condensé difficile à battre: les Andes, l’Amazonie, des villes coloniales, le Pacifique et des hébergements de bord de mer où on peut encore se loger pour quelques dollars US par nuit. Autre gros point en sa faveur, dit-on: un système de bus efficace et pas cher.

10. La Slovénie

LP qualifie la Slovénie «d’Europe en miniature» et de destination très abordable. Ici, vous découvrirez des villes aux airs de Venise, des cols et sommets alpins, des vignobles de haut calibre, une gastronomie réjouissante et une cool capitale: Ljubljana. On nous promet aussi des trajets en train et en voiture simples, abordables et souvent «spectaculaires».

* Toutes les infos (en anglais) de Lonely Planet sur ces destinations ici.



Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!