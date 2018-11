GILBERT, Réal



Le 27 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Réal Gilbert, époux de Mme Rachel Martineau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Véronique et Philippe ainsi que ses petits-enfants Justin et Cédric. Il était frère de Denyse, feu Ghislaine, Céline, Nicole, Danielle, Alain, Roger, Robert et Johanne. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre 2018 de 13h à 15h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence.505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comPour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié.