17 articles de la collection des Fêtes d'IKEA à acheter pour se mettre dans l’ambiance

Le décompte avant l'arrivée des Fêtes étant officiellement commencé, il est temps de penser tranquillement à nos décorations! Couronnes, chandeliers, guirlandes... Vous pouvez installer quelques articles festifs pour faire entrer un peu de chaleur dans votre appart.

• À lire aussi: 7 boutiques où dénicher les plus belles décos des Fêtes et faire changement du IKEA

• À lire aussi: Marchés de Noël: l’ultime liste d’endroits où faire votre magasinage des Fêtes à Montréal et ses environs

• À lire aussi: 9 activités féériques à faire avec vos meilleurs amis durant les Fêtes

Et si vous n'êtes pas encore prêt à passer en mode «glitter partout», vous pouvez simplement changer quelques coussins et tapis! Peu importe où vous en êtes dans votre esprit, IKEA a déjà sorti sa collection des Fêtes, et c’est magnifique.

Voici donc 17 articles à acheter pour commencer à vous mettre dans l’ambiance:



1. Une couronne à lumière DEL 11,99$

2. Une guirlande artificielle 9,99$

3. Une couronne artificielle 19,99$

4. Un minisapin en pot 1,49$

5. Une décoration lumineuse DEL 4,99$

6. Une décoration lumineuse DEL en forme de sapin 5,99$

7. Une guirlande artificielle 9,99$

8. Une décoration lumineuse DEL transparente 6,99$

9. Un ensemble de trois décorations à suspendre dans le sapin 4,99$

10. Un ensemble de quatre décorations à suspendre en papier 5,99$

11. Un chandelier doré 9,99$

12. Des chandelles 4,99$

13. Des minimaisons en papier à suspendre 4,99$

14. Une couronne artificielle 4,99$

15. Un sapin artificiel 24,99$

16. Des décorations à suspendre en bois naturel 3,99$

17. Une lanterne à lumière DEL 8,99$

Pour voir toute la collection d'hiver, c’est ici.

Pour vous inspirer en matière de décoration, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!