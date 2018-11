14 films de Noël à regarder pour patienter jusqu'au 25 décembre

Vous êtes du genre à installer votre sapin le 1er novembre et à mettre des chandelles qui sentent la cannelle partout dès la première neige? Cette liste est pour vous, fans de Noël.

On a parcouru Netflix, les sorties au cinéma et sur demande pour vous concocter cette liste parfaite de films du temps des Fêtes. Ne vous inquiétez pas, on a aussi ajouté des classiques, pas seulement des nouveautés!

Les nouveautés

1. The Holiday Calendar / Le calendrier de l’avent

«Une photographe de talent coincée dans un travail sans intérêt hérite d’un vieux calendrier de l’avent qui semble prédire l’avenir... et le chemin vers l’amour.»

2. The Princess Switch / La princesse de Chicago

«Que se passe-t-il quand une pâtissière de Chicago rencontre une future princesse qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ? Elles décident d'échanger leurs rôles!»

3. A Christmas Prince: A Royal Wedding / Un mariage royal débarque (La suite du grand succès Netflix A Christmas Prince)

«Un an après avoir aidé Richard à accéder au trône, Amber s'apprête à devenir sa femme. Mais est-elle vraiment faite pour être reine?»

4. The Christmas Contract / Le contrat de Noël

«Une jeune femme nouvellement célibataire doit retourner dans sa Louisiane natale pour Noël, puis elle découvre que son ex sera là avec sa nouvelle petite amie.»

BONUS: C’est une réunion des Frères Scott! Il y a Peyton (Hilarie Burton), Rachel (Danneel Ackles), Clau (Robert Buckley) et Skills (Antwon Tanner). #omg

5. Le Grinch

Vous connaissez l’histoire! Mais cette toute nouvelle version est animée, c’est Benedict Cumberbatch qui fait la voix du Grinch en anglais et au Québec, c'est Marc Labrèche!

6. The Christmas Chronicles

«Un frère et sa sœur tentent de filmer le père Noël et s’en suit une aventure dont ils n’auraient jamais pu rêver.»

7. Chilling Adventures of Sabrina: A Midwinter’s Tale

On n'a pas encore de détails sur le synopsis, mais on sait que le 14 décembre, on aura droit à un épisode bonus de Noël de Sabrina!

Les classiques

8. Elf / Elfe

«Buddy, un être humain élevé par les lutins du père Noël, retourne dans son pays d'origine à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur de New York.»

9. Just Friends / Simplement amis

«Des années après le secondaire, un homme (autrefois corpulent) revient à la maison pour les Fêtes et retrouve l’amour de jeunesse qui fait toujours battre son cœur.»

10. The Holiday / Les vacances

«Prises dans un cercle vicieux de relations sans issues avec des hommes infidèles, Amanda de Los Angeles et Iris de Londres décident d’échanger leurs résidences.»

11. Office Christmas Party / Joyeux Bordel!

«Pour empêcher la directrice de son entreprise (qui est aussi sa sœur) de fermer sa division, un directeur de succursale organise un party de bureau dans l'espoir d'attirer un nouveau client.»

12. Four Christmases / Quatre Noël

«Kate et Brad se battent pour pouvoir fêter Noël en famille. Un véritable casse-tête, surtout lorsque la famille en question est composée uniquement de parents divorcés et qu’il faut organiser pas moins de quatre repas.»

13. Happy Christmas

«Noël approche et Jenny, une vingtenaire immature nouvellement célibataire, se rend à Chicago pour s'installer chez son frère Jeff, qui vit avec sa femme Kelly et Jude, leur fils de deux ans. Leur existence paisible va se retrouver tout à coup chamboulée.»

14. The Night Before / La veille

«Trois amis décident de mettre fin à leur tradition de sorties endiablées durant les vacances des Fêtes... mais pas avant une dernière virée à New York, la veille de Noël.»

Bon visionnement!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!