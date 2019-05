Cocktail soleil au vin mousseux

Un cocktail chic et ensoleillé pour les jours gris d’automne.

Préparation: 10 minutes | Macération: 2 heures | Portions: 12

Ingrédients

Vin mousseux

2 pamplemousses roses

2 branches romarin frais

1/2 tasse sucre

1 cuillère à thé eau de fleur d’oranger

Romarin frais pour décorer (facultatif)

Préparation

Étape 1:

Préparer un des pamplemousses en suprême. Réserver.

Étape 2:

Zester la moitié du second pamplemousse au-dessus d’une petite casserole et ajouter le jus du pamplemousse. Ajouter le sucre et chauffer à feu moyen doux jusqu’à ce que le sucre soit complètement fondu. Ajouter l’eau de fleurs d’oranger.

Étape 3:

Dans un pot en verre, mettre les branches de romarin et les suprêmes de pamplemousse et verser le sirop chaud par-dessus. Laisser macérer au réfrigérateur pendant au moins deux heures; idéalement pendant une journée.

Étape 4:

Verser 30 ml sirop avec un ou deux suprêmes de pamplemousse par verre et ajouter le vin mousseux. Décorer d’une petite branche de romarin frais.

NOTE(S) DE L’AUTEUR:

Ce sirop est aussi délicieux en cocktail glacé avec du gin et du soda ou encore avec de la vodka, un peu de jus de pamplemousse et de l’eau gazéifiée.