Mimosa framboises, miel et eau de rose

Un cocktail sophistiqué, délicatement parfumé, idéal pour les brunchs festifs.

Préparation: 10 minutes | Portions: 8

Ingrédients:

Vin mousseux blanc ou rosé

1 tasse framboises congelées

30 mL eau

1/2 tasse miel

1 cuillère à thé d’eau de rose ou plus au goût

Framboises fraîches ou congelées pour décorer (facultatif)

Préparation:

Étape 1:

Faire chauffer ensemble à feu moyen doux les framboises, le miel et l’eau pendant environ dix minutes. Fermer le feu et ajouter l’eau de rose. Laisser refroidir et passer la préparation dans du coton à fromage pour enlever les graines et la pulpe.

Étape 2:

Verser le vin mousseux dans des flûtes à champagne et ajouter environ 15 ml de sirop ou plus au goût. Décorer de framboises fraîches ou congelées.

NOTE(S) DE L’AUTEUR:

La quantité de sirop donne environ huit cocktails. Utiliser l’eau de rose avec parcimonie. Le goût peut vite devenir trop prononcé. Pour remplacer le coton à fromage, utiliser un filtre à café et faire passer le liquide à l’aide d’une cuillère. Le processus est un peu long, mais donne le même résultat.