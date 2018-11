[VIDÉO] Gaboom Films s'inspire de «Fallout 76» pour une nouvelle série de sketchs!

En collaboration avec

Gros automne pour les «gameurs»!

Jeu qui captive les amateurs de jeux vidéo depuis son annonce – et les remous liés à sa création – Fallout 76 est un épisode de la fameuse série qui vient tout changer en se déroulant entièrement en ligne.

Histoire de voir plus clair dans tout ça, on a une fois de plus demandé à nos amis de nous illustrer la production de ce jeu.

Évidemment, ils ont pris contrôle du projet pour produire des sketchs aussi absurdes que post-apocalyptiques!

Fallout 76 est disponible dès 21 h ce 13 novembre dans les Microplay participants!

