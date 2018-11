GAGNON, Évangéline



À Laval, le 5 novembre 2018, à l'âge de, est décédée Évangéline Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierrette (Yves Brouillette), Jean-Pierre (Suzy Gouin) et Pascale (Maurice Bélanger), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, parents et amis.Selon ses volontés elle ne sera pas exposée.Les funérailles auront lieu en l'église St-François-de-Sales 7070, boul. des Mille-Îles, Laval, H7A 4B3, le samedi 24 novembre 2018 à 11h. La famille recevra les condoléances de 10h à 11h.