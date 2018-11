ROUSSEL, Elphège



Au Centre hospitalier de Granby, le mardi 30 octobre 2018 est décédé, à l'âge de 81 ans, Monsieur Elphège Roussel.Il laisse dans le deuil sa conjointe Madeleine, sa fille Sylvie, son gendre Aubert, son beau-fils Antoine; ses frères et soeurs: feu Hervé (feu Adèle), feu Patrice (Evelyne), Léonard (feu Cécile), Lauraine (feu Rémi), Réal (feu Myrtle), feu Valère (Marielle), Raymond, Jean (Claire), Carol (Ginette), Jocelyne (Philippe), Yvan, plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis(es).Les funérailles auront lieu à l'église St-Luc, 100 rue Langlois, Granby, Qc J2G 6J7, le samedi 17 novembre à 14h. La famille recevra vos condoléances dès 13h à l'entrée de l'église.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Robert Piché seraient appréciés. Formulaires disponibles à l'église le jour des funérailles.www.fondationrobertpiche.org