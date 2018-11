GAREAU, Jean



Au Centre hospitalier de Rivière-Rouge, le 5 novembre 2018, est décédé M. Jean Gareau, à la suite d'un long combat contre la maladie. Il était âgé de 74 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Yolande, ses fils Marcel (Nicole), Denis (Pierrette) et Martin, ses petits-enfants Vincent, Kévin et Gabriel, ses frères et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au495 RUE BOILEAURIVIÈRE-ROUGEle vendredi 16 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 17 novembre dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 17 novembre à 11h en l'église de Rivière-Rouge, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.