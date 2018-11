CUIERRIER MELOCHE Rita (née Poirier)

CUIERRIER MELOCHE

À Salaberry-de-Valleyfield, le 2 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Rita Poirier, épouse en premières noces de feu M. Yvon Meloche et en secondes noces de feu M. Roger Cuierrier, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Huguette), Raymond (Michèle), Jacques (Michèle) et Pierre Meloche (Louise), Monique, Stéphane (Marie-Claude) et Jean-François Cuierrier (Maude), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 novembre de 19h à 22h et le samedi 17 novembre de 9h à 10h45 auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront le samedi 17 novembre à 11hm en l'église Basilique-Cathédrale Ste-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.