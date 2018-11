BLOUIN, Marc-André



À Montréal, le jeudi 8 novembre, est décédé soudainement, M. Marc-André Blouin.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Philippe, David (Mary Carmen) et Julie (Jean-François), ses petits-enfants Maël, Corinne, Charlotte, Émile, Simone, Rebecca et Rafaela, ses frères et ses soeurs Léopold, Jean-Denis, Juliette, Colette, Yvette, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le samedi 17 novembre de 10h à 16h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 13h.