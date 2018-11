BERGEVIN, Jean-Guy



À la suite d'un long combat contre le cancer, le 30 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé Jean-Guy Bergevin, natif de Sainte-Martine.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Jacqueline, Léo, Laurent (Nicky), Denise et Gérald (Louise) ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances, le samedi 24 novembre à compter de 10h, en l'église paroissiale de Sainte-Martine, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.450-427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com