MORNEAU, Georgette

(née Morin)



À Laval, le 5 novembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Morin, épouse de feu M. Armand Morneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvan (Gaetane), Gaston (Nicole), Solange, Simon, Normand (Carole), Jacques (Louise) et Manon (Martin), ses 12 petits-enfants, ses 23 arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil, Lavalle vendredi 16 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 17 novembre de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le samedi 17 novembre 2018 à 11h en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque à Laval, et de là au cimetière Jardin Urgel Bourgie, Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.