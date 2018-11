Alarie, Maurice



Au terme de presque 95 ans d'une vie bien remplie, Maurice Alarie est décédé le 3 novembre.Époux dévoué de feu Huguette (Laperle) Alarie, il laisse maintenant dans le deuil son fils Stéphane (Josée Lemieux) et sa petite-fille Virginie, pour qui il aura été un père et un grand-père aimant.Plusieurs parents, neveux, nièces et amis de la famille garderont aussi de lui de bons souvenirs.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 novembre, entre 13h et 16h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, MontréalUne courte célébration suivra en son honneur au complexe funéraire.Au lieu de fleurs, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Dr Clown.fondationdrclown.ca