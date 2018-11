MONTMINY, Gaétan



Le 31 octobre 2018, à l'âge de 78 ans est décédé M. Gaétan Montminy, entrepreneur peintre, époux de Mme Gervaise Vadnais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Catherine (Robert), ses frères et soeurs: Marcel (Ghislaine), Yvon, Louise (Martial), Monique (Eddy) et René (Martine) ainsi que sa belle-mère Mme Rita Baril Vadnais.Il était le beau-frère de Lucille, Félix (Pierrette), Daniel (Fe) et feu Marguerite (feu Michel). Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 novembre de 9h à 12h à la2125, NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.caLa liturgie de la Parole suivra en la chapelle de la résidence à 12h.Un don à la Fondation du Cancer des Cèdres 1310, avenue Greene, suite 520, Westmount, Qc, H3Z 2B2 serait apprécié.La famille tient à remercier le personnel du CUSM pour les bons soins reçus.