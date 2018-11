MONETTE, Huguette (Panneton)



À Laval, le 26 octobre 2018, est décédée Huguette Panneton, à l'âge de 87 ans, épouse de feu Alfred Monette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Céline et Chantal, ses petits-enfants, Valérie et Emile ainsi que plusieurs autres parents.Un merci au personnel du CHSLD St-Jude pour les bons soins et leur dévouement.La famille recevra les condoléances le samedi 17 novembre 2018 à compter de 13h, suivi du service funéraire à 14h, à l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval.