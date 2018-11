LECLAIR, Tancrède



À Laval, le 5 novembre, à l'âge de 90 ans, est décédé Tancrède Leclair, époux de feu Muguette Laframboise.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Ginette), Marie-France (Jacques), Jacques et Sylvie (Jean-Marc), ses petits-enfants Véronique, Karine, Maryse, Émilie, Josiane et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, ses frères Arnold (Ginette), Gaétan, sa soeur Huguette, ses nièces et neveux, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 18 novembre dès 11h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au salon même.