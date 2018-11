EVRARD, Marcelle



À Terrebonne (Lachenaie), le jeudi 8 novembre 2018 est décédée, à l'âge de 83 ans, Marcelle Evrard, conjointe de Marcel Lefevbvre.Outre son conjoint elle laisse dans le deuil , ses enfants Robert (Louise), Claudette (Alain), Éric (Isabelle), ses petits-enfants Karine, Marc-André, Maxime, Pascal, Yannick, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 17 novembre 2018 de 8h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.