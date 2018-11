Simard, Daniel



C'est avec une infinie tristesse que les proches de Daniel Simard, époux de Chantal Leduc, annonce son décès dans la plus grande sérénité à la maison de soins palliatifs La Source Bleue de Boucherville, le 4 novembre 2018 à l'âge de 58 ans.Outre son épouse bien-aimée et compagne de toujours, son absence crée un immense vide dans le coeur de son fils chéri Nicolas, Nathaniel, membre de la famille depuis près de 10 ans, son père René (feu Huguette Thibodeau), son frère Jérôme, sa soeur Jacinthe, sa belle-mère Claudette Brault (feu Conrad Leduc), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Daniel a eu une vie professionnelle active et inspirante: directeur des travaux publics à la Ville de Mercier, contremaître à la Ville de Boucherville et technicien des travaux publics au ministère des Transports du Québec, tous ceux qui l'ont côtoyé ont remarqué ses talents naturels de leader, son sens aigu du professionnalisme et ses aptitudes au mentorat, aimant partager ses connaissances et être à l'écoute de l'autre. Reconnu pour son humour décapant, il déridait son entourage en toutes occasions. Un grand espoir: voir germer les semences des valeurs inculquées à Nathaniel, sa plus grande richesse: son fils Nicolas.Sa conjointe tient à exprimer ses plus sincères remerciements à Annie Claveau, inf. au CLSC des Seigneuries et à toute sa formidable équipe, au personnel du CHUM, particulièrement la Dre Marie Florescu, oncologue et Mireille Pépin, inf. et sa plus grande reconnaissance à tous les anges oeuvrant au sein de la maison de soins palliatifs La Source Bleue qui ont accompagné Daniel et sa famille jusqu'à son dernier souffle.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de Montarville - Sortie 19 de la Route 132 estcfpierretetreault@videotron.ca - Tél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941le vendredi 16 novembre 2018 de 17h à 21h et le samedi 17 novembre de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le samedi 17 novembre à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.En guise de sympathie, des dons à la mémoire de Daniel Simard à la maison de soins palliatifs La Source Bleue seraient appréciés.