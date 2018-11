CHARBONNEAU, Raymond



À Laval, le 2 novembre, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Raymond Charbonneau.Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Lebel, ses fils Germain et Marc-André, ses soeurs Agathe (Simon), Andrée (feu Noël), Annette (feu Roland) et Ginette (Alain), son frère Jean-Guy (Ginette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 2 décembre dès 10h30; une cérémonie commémorative sera célébrée à 11h au même endroit.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.