Voici 5 conséquences directes de l’alcool sur votre peau après une brosse

L’alcool peut parfois être le créateur de moments incroyables, mais aussi de situations un peu plus ordinaires.

Non, on ne parle pas du fameux hangover, mais plutôt du moment où, devant le miroir, on se rend compte que notre peau n’a pas autant tripé que nous sur les (nombreux) shots de Tequila en fin de soirée.

En vue des partys de fin de session, de Noël et de Jour de l’an, il se peut que vous abusiez des bonnes choses.

Voici donc 5 effets directs de l’alcool sur votre peau, mais aussi, comment en minimiser les effets:

1. La déshydratation

Ce n’est pas un secret pour personne, l’alcool déshydrate le corps, donc conséquemment la peau. Ce n’est pas pour rien qu’il est conseillé de boire de l’eau avant de se coucher, mais aussi tout au long de la soirée. Non seulement cela aide à prévenir les méchants hangover et la bouche pâteuse, mais aussi à éliminer les toxines de l’alcool dans le corps pour le réhydrater. Cela prévient la peau sèche, terne et les ridules qui se taillent une place tranquillement, brosse après brosse.

2. Gonflement

Que celles qui ne se sont jamais réveillées avec le visage enflé un lendemain de veille lancent la première pierre! En effet, l’alcool agit en tant qu’inflammatoire sur le système et peut, par le fait même, causer des gonflements des joues, des paupières, des cernes et même des oreilles parfois! Habituellement, le tout se dissipe au cours de la journée, mais à la longue, cela peut laisser des traces sur le visage.

3. Poussée de boutons

Puisque le corps est concentré à éliminer les toxines et que notre foie travaille très fort, il n’est pas en mesure de travailler pour veiller à l’équilibre de la peau. C’est alors que quelques boutons, voire plusieurs, prennent naissance dans notre visage. De plus, l’alcool contient beaucoup de sucre, alors ça vient créer un dérèglement hormonal, d’où la poussée de boutons.

4. La peau rouge

Certaines personnes deviennent rouges en buvant de l’alcool. En fait, l’alcool favorise l’élargissement des vaisseaux sanguins, ce qui peut causer de la rosacée et ralentir la cicatrisation. C’est aussi la raison pourquoi il faut éviter de se faire tatouer le lendemain d’une brosse! Encore une fois, le tout se dissipe souvent durant la soirée ou le lendemain, mais peut réellement laisser des traces à long terme. Un peu moins cute.

5. Flore intestinale perturbée

L’abus d’alcool peut dangereusement diminuer le nombre de bonnes bactéries dans notre organisme et ainsi, dérégler la flore intestinale. Un désordre de la flore intestinale signifie une moins bonne «défense» de notre corps contre les mauvaises bactéries, les virus et les problèmes de peau comme l’eczéma.

5 solutions faciles pour minimiser les effets de l’alcool sur la peau:

1. Boire beaucoup d’eau. C’est la solution la plus importante, qui risque d’atténuer les impacts cités plus hauts. Les experts conseillent de boire beaucoup d’eau avant d’aller se coucher, mais aussi d’alterner entre un verre d’alcool et un verre d’eau au cours de la soirée.

2. Pour réhydrater votre peau, appliquez une crème riche, une huile ou un masque de nuit avant de vous coucher. C’est un petit geste qui semble anodin, mais qui fait une grande différence quand on ne le skip pas «pompette».

3. Pour éviter les gonflements, les masques anticernes pour les yeux et des compresses d’eau froide dans le visage peuvent réellement réduire les enflures. Une cuillère ou un rouleau de jade mis au froid la veille sont d’excellentes initiatives à prendre si vous savez que ce sera une grosse soirée.

4. Éviter de boire des cocktails très sucrés toute la soirée. Cela risque d’empêcher un dérèglement hormonal et ainsi, une poussée de boutons indésirables.

5. Dormir. On a souvent l’impression que l’alcool nous fait dormir comme des bébés, mais en fait, c’est plutôt le contraire. Le sommeil est agité et souvent très court. Il est donc important, pour rétablir l’équilibre normal du corps, de dormir une bonne nuit de sommeil et de se reposer.

