Cocktail mousseux grenade, orange sanguine et thé chaï

Un cocktail au vin style mimosa rafraîchissant et original pour le brunch ou l’apéritif.

Préparation: 5 minutes | Macération: 10 minutes | Portions: 18

Ingrédients:

Vin mousseux

1 tasse arilles de pomme grenade, fraîches ou congelées

1 orange sanguine (jus et zeste)

1 sachet thé Chai

1/2 tasse sucre

1/4 tasse eau

1 pomme grenade

1 orange sanguine (facultatif)

Préparation:

Étape 1:

Porter à faible ébullition le sucre avec l’eau, les arilles de grenade, le jus et le zeste d’une orange sanguine. Poursuivre la cuisson pendant cinq minutes puis fermer le feu et infuser le sachet de thé noir chai dans la préparation jusqu’à ce que la préparation refroidisse. Passer au tamis et garder au réfrigérateur jusqu’au service.

Étape 2:

Couper le dessus de la pomme grenade et la couper en quatre. Défaire les arilles de la pomme grenade dans l’eau froide pour éviter les éclaboussures.

Étape 3:

Mettre 30 ml de sirop aromatisé au fond du verre, verser le vin mousseux puis garnir d’arilles de grenade et d’une tranche d’orange sanguine.

NOTE(S) DE L’AUTEUR:

Pour un cocktail sans alcool, remplacer le vin mousseux par du moût de pommes ou de l’eau gazéifiée.