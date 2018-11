[Vidéo] Un danger de moins grâce à cette invention montréalaise!

En collaboration avec

Au Québec, un accident de travail survient en moyenne toutes les six minutes. Cela représente 236 travailleurs qui se blessent chaque jour.

Pour contrôler ces risques et éliminer le danger, plusieurs entreprises innovent.

De concert avec leurs employés, en laissant libre cours au dialogue et à la créativité, elles rendent les milieux de travail plus sécuritaires.

Parmi ces entreprises qui transforment les bonnes idées en bons processus, voici BioVac System inc., une compagnie de Montréal dont l'invention rehausse la santé et la sécurité de ses employés. BioVac System inc. est d'ailleurs lauréate d'un Grand Prix SST.

Tous peuvent jouer un rôle dans la sécurité au travail.

Parler de santé et de sécurité au travail est la première chose à faire pour réduire les risques et prévenir les accidents.

Que vous soyez un employeur ou un travailleur, parlez des dangers pour les éliminer.