Comment gérer le stress au travail?

La vie professionnelle vient avec son lot d’angoisse. C’est bien normal, mais il ne faut pas non plus se laisser submerger par le stress. Voici quelques méthodes faciles pour gérer la tension au travail.

Agir sur ce qu’on peut contrôler

Le stress s’apparente à une sensation de perte de contrôle. Souvent, il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler et qui nous dépassent. Rien ne sert de s’y attarder et de se laisser perturber par elles.

Au contraire, il est important d’agir plutôt sur les domaines qui rentrent sous notre contrôle. En faisant cela, on réduit notre champ d’attention et on peut mieux appréhender les aléas qui surviennent.

Établir des priorités

Il peut arriver d’avoir une longue liste de tâches à accomplir pour la job. L'accumulation d’activités peut peser sur la conscience et nous faire broyer du noir.

Pour éviter cela, il suffit de mettre en place ses priorités et d’agir graduellement pour atteindre nos objectifs.

Crédit photo: Unsplash

Relativiser

Quand l’angoisse nous assaille, on peut se calmer, respirer un bon coup et prendre du recul.

La plupart des situations qui nous stressent sont temporaires et ne concernent qu’une partie de notre vie professionnelle.

Remettre les choses à leur juste place permet de se détendre et de mieux appréhender nos sentiments.

Gérer les interruptions répétitives

Le téléphone sonne, les courriels s’amoncellent, les notes s’ajoutent les unes aux autres et on est distrait dans nos tâches quotidiennes.

Il est de bon aloi de savoir filtrer ce flot d’informations et de le gérer de manière à ne pas se laisser emporter par un sentiment de submersion.

Pas tous les messages ne méritent qu’on s’y attarde.

Crédit photo: Unsplash

Profiter du temps libre

Les gens ont tendance à travailler plus qu’il ne faut en pensant qu’ils pourront vaincre leur angoisse en faisant cela. Au contraire, il est plus judicieux de savoir faire la part des choses.

Il faut donc allouer suffisamment de temps à des activités qui nous libèrent l’esprit. Rien ne sert de s’acharner sur la job pour atteindre nos objectifs.

Éviter les conflits

Lorsqu’on est sous pression, il peut arriver que l’on soit à fleur de peau. Les autres peuvent plus facilement nous irriter. Toutefois, pour ne pas s’ajouter du stress sur le dos, il vaut mieux ne pas rentrer dans des disputes superflues et contre-productives.

Au final, tout est une question de gestion de soi, de recul et de tranquillité d’esprit.