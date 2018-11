Ils seront jugés aux États-Unis

Deux Montréalais accusés d’avoir extorqué à coups de menaces et d’intimidation plus de 10 millions $ à des petits commerçants et organismes américains prendront bientôt le chemin des États-Unis afin d’y être jugés.

« Ils renoncent à l’audition et acceptent d’être extradés », indique un document de cour concernant Michelina Perna et Tolga Suatac, rendu public il y a quelques jours.

Perna et Suatac, respectivement âgés de 53 et 49 ans, sont recherchés par les autorités de Californie depuis près d’un an pour une fraude de type « annuaire » auprès de milliers de victimes. De 2009 à 2014, le groupe, qui opérait depuis Montréal, se serait enrichi de plus de 10 millions $.