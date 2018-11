Jonathan Sénécal, joueur par excellence

Sans surprise, Jonathan Sénécal est le joueur par excellence du circuit collégial Division 1. Les honneurs individuels et les équipes d’étoiles ont été dévoilés, mardi.

Le pivot des Phénix d’André-Grasset a terminé au premier rang du circuit avec des gains de 2769 verges.

Recrue par excellence l’an dernier et meilleur joueur offensif en compagnie du porteur de ballon Joanik Masse, des Faucons de Lévis-Lauzon, il a lancé 27 passes de touché et fut victime de seulement six interceptions.

Sénécal tentera maintenant de conduire les Phénix à la victoire au Bol d’Or, samedi, face aux Élans de Garneau.

Autres honneurs

Champions de la saison régulière, les Phénix ont remporté deux autres prix majeurs.

Le receveur Kevin Mitale qui a amassé 1058 verges et marqué 17 touchés et le bloqueur Patrick Lavoie ont été choisis respectivement joueur offensif et meilleur joueur de ligne offensive par excellence.

Le demi défensif Benjamin Labrosse, des Cheetahs de Vanier, et le receveur Hassane-Malick Meiga, des Spartiates du Vieux Montréal, ont de leur côté remporté le titre de meilleur joueur défensif et de recrue par excellence respectivement.

Finalement, le botteur Vincent Blanchard, du campus Notre-Dame-de-Foy, a mis la main sur le titre de joueur par excellence sur les unités spéciales et Jérémy Pouliot, des Faucons de Lévis-Lauzon, a été honoré comme meilleur étudiant-athlète.

Équipes d’étoiles

Les Élans de Garneau dominent les quatre formations de la région de Québec avec quatre joueurs au sein des équipes d’étoiles.

Les heureux élus sont l’ailier défensif Thomas Khuong, le secondeur Ian Leroux qui a dominé le circuit pour le nombre de plaqués, le demi de coin Geoffrey Cantin-Arku et l’ailier rapproché Philippe Bellerosse.

Le CNDF compte trois représentants soit le receveur Vincent Carbonneau, l’ailier défensif Charles-Émile Bouchard (13e joueur) et Vincent Blanchard qui a été honoré autant comme botteur de précision que de dégagement.

Le quart-arrière Adrien Guay, des Faucons, a été honoré comme 14e joueur.

Anciens du Blizzard du Séminaire Saint-François, le demi défensif Vincent Délisle et le secondeur Samuel Gagné, des Cougars du Collège Champlain, ont été honorés.

Aussi des Cougars, le plaqueur William Desgagné et l’ailier défensif Charles-Lee Alarie-Tardif qui ont disputé leur football scolaire au Saguenay ont été sélectionnés.