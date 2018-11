Le CH dominé sur tous les plans

EDMONTON | Le Canadien en a connu des soirées difficiles défensivement au cours des dernières semaines. Cependant, ce n’était rien en comparaison avec la performance désastreuse qu’il a offerte face aux Oilers.

Étourdi par la vitesse, la vision du jeu et les habiletés de Connor McDavid et de Leon Draitaitl, le Tricolore a subi un gênant revers de 6 à 2, mardi soir au Rogers Place d’Edmonton.

Avec trois points chacun, les deux complices ont contrôlé l’action tout au long de la soirée.

« On ne s’est pas présenté. Sans aucun doute, ce fut l’un de nos pires matchs de la saison », a indiqué Claude Julien, sans détour, après la rencontre.

Il est rare de prendre le parti d’un gardien lorsque celui-ci accorde six buts. Toutefois, malgré deux buts étrangement alloués, le pointage final aurait pu être encore plus cinglant si Antti Niemi n’avait pas fait quelques acrobaties au cours de la rencontre.

« Il nous a donné la chance d’être en retard de seulement un but après deux périodes. On avait alors l’occasion de revenir en troisième période et de trouver une façon de marquer », a souligné l’entraîneur-chef.

« Il y a certains soirs où ça fonctionne moins bien que d’autres. Dans ces moments-là, tu dois trouver une façon de persévérer. Ce soir [mardi], on avait de la difficulté à réussir

eux passes de suite», a-t-il poursuivi.

Revirements à la tonne

Le hic, c’est que les problèmes défensifs du Tricolore commencent dangereusement à faire surface et à s’incruster. Les Montréalais ont maintenant accordé au moins quatre buts dans neuf de leurs 12 derniers matchs. Mardi soir, leur défense a été découpée en morceaux par les Oilers, qui ont mis le gardien finlandais à l’épreuve pas moins de 43 fois.

« On doit fermer l’espace et sauter sur les rondelles beaucoup plus rapidement. Il faut également être en mesure de libérer le devant du filet », a exprimé Max Domi, auteur de son 10e but de la saison.

« Mais, surtout, on doit repérer nos coéquipiers et réussir nos premières et nos deuxièmes passes pour parvenir à sortir de la zone. Ce soir [mardi], ça nous a coûté beaucoup de revirements », a-t-il ajouté, rejoignant les propos de son entraîneur.

McDavid, la fusée

Ceux qui se demandent encore à quel point McDavid est rapide pourront poser la question à David Schlemko. Le défenseur a eu l’air fou lorsqu’il a tenté de le mettre en échec, alors que l’attaquant des Oilers s’amenait le long de la rampe.

Ce dernier est passé en cinquième vitesse, laissant Schlemko dans la brume, le visage contre la clôture. Trois secondes plus tard, Draisaitl logeait la rondelle derrière Niemi à la suite d’une belle passe de son capitaine.

« J’étais persuadé que j’étais à la bonne distance. Je suis revenu quelque peu à l’intérieur, puis il était parti, a décrit Schlemko, dont c’était seulement le deuxième match de la saison. C’est la raison pour laquelle il est si bon. Il est vif comme l’éclair. »

Laissé à l’abandon

Oui, le résultat final aurait pu être bien pire. Vrai que Niemi a été faible sur les buts de Matt Benning et de Drake Caggiula. Toutefois, il s’est repris de brillante façon face à Draisaitl. Ses déplacements latéraux aussi rapides que désespérés ont privé l’attaquant des Oilers de deux buts certains.

D’ailleurs, Draisaitl aurait pu marquer cinq buts. En plus des deux larcins de Niemi, il a frappé deux fois le poteau.

« Ils (McDavid et lui) ont eu la rondelle toute la soirée. Ils ont fait ce qu’ils voulaient. On a laissé notre gardien pas mal seul contre eux », a reconnu Jonathan Drouin.

Andrew Shaw a été l’autre marqueur du Canadien. En trois matchs en compagnie de Domi et Drouin, il a touché la cible à quatre occasions.