[VIDÉOS] Le Québec rend un dernier hommage à son grand patriote

Sachant ses jours comptés, Bernard Landry a fait une tournée d’adieu à l’image de sa noblesse de caractère, ont témoigné des politiciens lors de ses funérailles, mardi. Avec son éloquence, son infatigable sens du devoir et son amour contagieux du Québec, il a su inspirer un immense respect même à ses adversaires.

« Il m’a dit qu’il voulait m’aider à remplir ma tâche [de premier ministre] malgré nos différences », a déclaré François Legault, illustrant la « hauteur » de cet « homme d’exception ».

Dans un discours touchant, sa fille Pascale Landry a révélé avec émotion et humour tout l’amour que portait son père à sa famille et comment ses convictions étaient enracinées dans tout ce qu’il faisait. « Il nous [ses enfants alors dans la vingtaine] avait vertement engueulés au souper du dimanche quand il a appris que nous n’étions pas allés voter aux élections municipales scolaires », a-t-elle raconté, suscitant les rires chez les centaines de dignitaires et citoyens réunis dans la basilique Notre-Dame.

Même l’ex-premier ministre Jean Charest, qui était pourtant l’adversaire de M. Landry dans les années 2000, a parlé avec lui « chaleureusement » avant sa mort. « J’ai pu lui dire qu’il devait être très fier de tout ce qu’il a accompli pour le Québec », a dit Jean Charest dans un hommage bien senti.

Les témoignages d’admiration se sont enchaînés pendant les funérailles où les airs de Gens du pays et À la claire fontaine ont résonné. « Jamais je ne t’oublierai », ont même entonné des citoyens dans les jubés, les yeux pleins d’eau.

Jusqu’à la fin

Même retraité de la vie politique, Bernard Landry continuait à se faire un « devoir » de transmettre son expérience aux jeunes, a raconté Jean-François Payette, avec qui il enseignait à l’UQAM jusqu’à récemment.

« Rien chez toi ne dictait le repos, et ce jusqu’à ton dernier souffle », a dit l’ancien ministre péquiste Maka Kotto, un des politiciens venus témoigner de sa volonté de créer des ponts avec les communautés culturelles. « De ton amour pour le Québec, tu m’as contaminé », a avoué M. Kotto.

M. Landry avait choisi d’aller dans la communauté juive pour sa toute première sortie en tant que premier ministre, s’est souvenu son ex-conseiller Daniel Amar. « Il aimait trop son pays pour ne pas le partager. »

Contribution historique

Plusieurs ont rappelé ses contributions à l’histoire du Québec, comme la signature de la Paix des braves avec la Nation crie en 2002. « Je suis fier de pouvoir l’appeler un ami, de même qu’un frère », a déclaré l’ancien grand chef Ted Moses.

« Notre pays, M. Landry, nous ne l’oublierons jamais, tout comme nous ne vous oublierons jamais », a déclaré Pierre Karl Péladeau, dans un des discours à saveur souverainiste ayant entraîné un tonnerre d’applaudissements dans l’église.

Voici quelques citations marquantes de la cérémonie:

Sa fille, Pascale Landry

«Dans la vingtaine, il nous avait vertement engueulés au souper du dimanche [...] quand il a appris que nous n’étions pas allés voter aux élections municipales scolaires.»

«Ce qu’il disait à ses enfants avant d’aller au lit: "Bonne nuit, princes et princesses lièvres du Saint-Laurent".»

Le premier ministre François Legault

«Bernard Landry a été un grand serviteur de l’État, de la nation québécoise. Il l’a aimée de toutes ses forces, l’a défendue avec fougue, passion, panache, jusqu’à son dernier souffle.»

«Sa passion pour le développement économique du Québec va toujours rester pour moi une grande source d’inspiration.»

«Il était un orateur exceptionnel et avait tout un sens de la répartie. À l’Assemblée nationale [quand une question lui était adressée], on se disait tous: l’opposition va en manger toute une.»

«Oui, le Québec est quelque chose comme un grand peuple et Bernard Landry aura été la hauteur de ce peuple, qu’il a aimé si passionnément.»

L'ancien premier ministre Jean Charest

«Nous nous sommes parlé, il y a une dizaine de jours [...] Notre conversation a été très chaleureuse et elle m’a beaucoup émue [...] J’ai pu lui dire qu’il devait être très fier de tout ce qu’il a accompli pour le Québec.»

«Un homme pour qui tous les Québécois, sans exception, témoignent aujourd’hui le plus grand respect.»

L'ancien premier ministre Lucien Bouchard

«J'ai toujours pensé que, comme René Lévesque et Jacques Parizeau , il était démocrate avant d'être souverainiste,»

Ted Moses, Grand chef du Conseil des Cris, 2002

Ted Moses a négocié la Paix des Braves avec Bernard Landry: «Je suis fier de pouvoir l’appeler un ami, de même qu’un frère.»

L'ex-chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau

«Ce pays, il a voulu le faire pour ceux et celles qui vont lui succéder. Pour que les fruits des combats d’hier puissent leur permettre de continuer à s’épanouir et trouver davantage d’autonomie et de vivacité.»

«Vous nous avez dit souvent: ''notre fabuleux Québec doit choisir la liberté et la dignité''. Notre pays, M. Landry, nous ne l’oublierons jamais tout comme nous ne vous oublierons jamais. Merci, M. Landry.»

Jean-François Payette qui enseignait avec Bernard Landry

«[Aux funérailles de Jacques Parizeau], j’avais pris Bernard Landry à part pour lui dire: "le Québec a encore besoin de vous. J’ai encore besoin de vous". Il m’a répondu: "tu sais, Jean-François, malgré les progrès de la médecine, le taux de mortalité de l’être humain est toujours de 100%" [...] Hier, à notre cours de gestion internationale, vous nous avez manqués, monsieur le professeur.»

«Jusqu’au printemps dernier, il a enseigné, car il pensait qu’il était de sa responsabilité de tendre la main aux plus jeunes générations pour que notre mémoire collective ne s’efface jamais.»

L'ex-ministre péquiste Louise Harel

«Bernard Landry croyait en un Québec à la fois prospère et solidaire.»

L’ex-conseiller de Bernard Landry, Daniel Amar

«Il m’avait dit: ‘’les juifs sont des Québécois’’. Puis, il me fixait droit dans les yeux et il ajoutait: ‘’les Marocains aussi sont des Québécois’. Je lui ai dit: ‘’moi je suis les deux.’’ Il a répondu: ‘’toi, tu es chanceux. Tu es deux fois Québécois.»

Ami et collaborateur de Bernard Landry, Jean-Yves Duthel

M. Duthel a rapporté les mots que Bernard Landry a tenus peu de temps avant sa mort: «L’amour de la patrie est un noble sentiment qui doit animer chaque citoyen, peu importe ses croyances ou origines. Et quant à moi, je vous le laisse en héritage.»