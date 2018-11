Les nouveaux billets de 10 $ honorant Viola Desmond en circulation dès lundi

Les nouveaux billets de 10 $ honorant la militante et femme d'affaires Viola Desmonds seront mis en circulation dès lundi prochain au pays.

Le billet en polymère deviendra le premier billet vertical émis par la Banque du Canada à se retrouver dans les poches des Canadiens.

Pour cette première, la Banque a choisi de rendre hommage à la Néo-Écossaise Viola Desmonds. En 1946, la militante avait été condamnée à payer une amende pour avoir refusé de quitter une section réservée aux Blancs dans un cinéma d'Halifax. Son combat en justice a inspiré le mouvement pour l'égalité raciale au Canada, menant à la fin de la ségrégation au pays.

Une photo de Viola Desmonds occupe la place centrale sur le nouveau billet, à l'avant-plan d'un plan du quartier où elle a vécu, à Halifax. Une portion du dôme surplombant la Bibliothèque du Parlement est aussi affichée au bas du billet.

Au recto, un retrouve une image du Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg, le premier du genre au monde. Le musée abrite notamment une exposition consacrée à Mme Desmonds.

L'image est surmontée d'une version écourtée de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui stipule que «la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques».

Depuis novembre 2013, les billets de 10 $ en polymère mettent de l'avant le premier premier ministre du Canada, John A. Macdonald, d'un côté, et le Canadien, le premier train à avoir permis de relier l'est et l'ouest du pays, de l'autre.