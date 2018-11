Mathew Barzal en bonne compagnie

L’attaquant des Islanders Mathew Barzal ne cesse d’impressionner depuis ses débuts dans la Ligue nationale. Mardi à New York, il a eu l’occasion de joindre un groupe sélect en récoltant son 100e point dans un gain de 5-2 des siens face aux Canucks de Vancouver.

Avec deux mentions d’aide, sur les filets de Josh Bailey et de Cal Clutterbuck, Barzal montre un dossier de 24 buts et 101 points en 101 matchs, devenant le sixième joueur actif à atteindre ce plateau le plus rapidement. Seuls Alexander Ovechkin (77 matchs), Sidney Crosby (80), Evgeni Malkin (89), Connor McDavid (92) et Paul Stastny (99) ont fait mieux.

Barzal n’a par ailleurs pas été le seul joueur des Islanders à atteindre des plateaux. Brock Nelson et Jordan Eberle ont respectivement obtenu leur 200e et 450e point au sein du circuit Bettman.

Les Islanders ont ainsi signé une première victoire en quatre sorties. Tom Kuhnhackl a inscrit deux buts et Thomas Greiss a effectué 22 arrêts.

La fin d’une séquence pour les Flyers

À Philadelphie, les Panthers de la Floride ont infligé aux Flyers une première défaite en temps réglementaire en sept matchs en vertu d’un gain de 2-1.

Avec une mention d’aide, Mike Hoffman a obtenu au moins un point dans un 13e match de suite. Il a ainsi égalé la marque d’équipe, qui appartient à Pavel Bure.

Menés par une performance inspirée de 30 arrêts du gardien québécois Roberto Luongo, les Panthers ont remporté un cinquième match consécutif.

De mal en pis pour les Penguins

Taylor Hall a marqué deux buts et ajouté deux aides pour aider les Devils du New Jersey à vaincre les Penguins de Pittsburgh au compte de 4-2, à Newark.

Travis Zajac a également contribué avec un but et une aide. Il compte maintenant 300 passes décisives en carrière.

Les Penguins connaissent un passage à vide. Ils montrent un dossier de 1-5-1 lors de leurs sept derniers matchs.