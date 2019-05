Mocktail melon d'eau, menthe et basilic

Une boisson rafraîchissante à servir à ses invités, sans alcool!

Portions: 4

Ingrédients

Granité:

4 tasses melon d’eau sans pépins, coupé en dés

1/4 tasse jus de lime frais



Sirop de menthe et basilic:

1/2 tasse feuilles de menthe

1/2 tasse feuilles de basilic

1 tasse eau

1/2 tasse miel

Pour le service:

soda aromatisé au goût, froid

feuille de menthe et de basilic pour la garniture

Préparation

ÉTAPE 1

Déposer le melon d’eau et le jus de lime dans un robot culinaire et mélanger jusqu’à ce que le tout soit liquéfié.

ÉTAPE 2

Passer le mélange de melon d’eau au tamis dans un plat de 9 po x 13 po (22,5 cm x 32,5 cm) pouvant aller au congélateur.

ÉTAPE 3

Placer le plat au congélateur et laisser le mélange refroidir environ 30 minutes. Défaire le mélange à la fourchette et le remettre au congélateur 30 minutes de plus. Répéter le processus 3 à 4 fois, ou jusqu’à ce que le granité soit complètement gelé.

ÉTAPE 4

Entre-temps, préparer le sirop de menthe et basilic en combinant la menthe, le basilic, l’eau et le miel dans une petite casserole. Chauffer jusqu’au frémissement, et laisser mijoter environ 10 minutes, en remuant jusqu’à ce que le miel soit entièrement dissous.

ÉTAPE 5

Retirer du feu et laisser refroidir complètement. Filtrer dans un pot de verre.

ÉTAPE 6

Au moment de servir : déposer une boule de granité dans 4 verres. Verser 2 ou 3 c. à table de sirop en filet sur le granité, puis remplir le verre de soda bien froid. Garnir de feuilles de menthe et de basilic.

ÉTAPE 7

Servir avec une petite cuillère ou une paille.