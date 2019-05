Mojito à la citronnelle et au gingembre

Un cocktail frais et rafraîchissant, idéal pour varier de la sangria ou du punch de bienvenue lors des rassemblements entre amis!

Portions: 18 – Prépration: 10 minutes

Ingrédients

1 bouquet de menthe fraîche

3 limes

1 racine de gingembre

2 tiges de citronnelle

3/4 tasses de sucre de canne

500 mL de soda au gingembre

26 oz de rhum blanc ou de vodka au goût

1,5 L d’eau gazéifiée à la lime ou nature glaçon

Préparation

1. Laver la menthe et déposer au fond d’un grand bol. Laver et couper les limes en tranches et disposer par-dessus la menthe. Verser le sucre de canne sur les tranches de lime et écraser à l’aide d’un pilon.

2. Transvider la préparation dans un grand bol à punch ou le contenant de service choisi.

3. Peler la racine de gingembre et couper en grosses tranches. Couper la citronnelle en deux dans le sens de la longueur et ensuite en sections d’environ dix centimètres. Ajouter le gingembre et la citronnelle à la préparation de menthe et lime.

4. Remplir à moitié le contenant de glaçons. Verser l’alcool sur les glaçons.

5. Remplir le reste du contenant avec le soda au gingembre et l’eau gazéifiée.

6. Servir immédiatement.

Note de l’auteur

Bien s’assurer d’avoir un contenant assez grand pour la recette entière avant de commencer ou couper la recette en deux et faire deux services. Les proportions de soda au gingembre et d’eau gazéifiée peuvent être modifiées au goût. Pour un cocktail plus sucré, ajouter plus de soda au gingembre.