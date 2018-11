Shawinigan déversera près de 100 millions de litres d'eaux usées

SHAWINIGAN – Après Montréal, Longueuil et Trois-Rivières, c'est maintenant Shawinigan qui s'apprête à verser des eaux usées dans un cours d'eau.

Un premier déversement est prévu dès mercredi, puis un second surviendra lundi, mardi et mercredi prochain. Au total, ce sont 95 millions de litres d'eau usées qui seront déversées dans les rivières Saint-Maurice et Shawinigan, en raison du remplacement d'une conduite de la principale station de pompage de la ville.

Les rejets d'eaux usées ne seront pas concentrés à un seul endroit. Neuf stations de pompage vont renvoyer simultanément leur eau afin de la disperser un peu partout dans la rivière.

Plusieurs intervenants consultés par TVA Nouvelles s'entendent que ce rejet n'est pas souhaitable, mais que, dans les circonstances, c'est la façon de faire qui aura le moins grand impact environnemental.

«Ces eaux usées représenteront au final moins de 0.02 % de l'eau dans la rivière Saint-Maurice. Ce n'est pas bon de le faire fréquemment, évidemment, mais la rivière saura évacuer ces matières et les dissoudre», a expliqué Gilbert Cabana, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Réduire la consommation

La station de pompage en cause dessert tout le cœur de Shawinigan et le secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides. Au total, ce sont plus de 9500 foyers qui déverseront leurs eaux usées dans la rivière.

La Ville demande aux gens d'éviter de jeter des tampons et condoms dans la toilette et, bien sûr, de limiter au maximum la consommation d'eau.

«On demande aux gens de se limiter, par exemple, à une douche par jour au lieu de deux, de faire la vaisselle à la main et de réduire la lessive. Bref, tout petit geste qui peut faire une différence», a souligné Gaétan Béchard, directeur général de la Ville de Shawinigan.

La Ville explique qu'elle a attendu cette période de l'année pour entreprendre les travaux, parce que c'est à ce moment que la consommation d'eau est la plus basse.