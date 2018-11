Tom Wilson marque à son retour au jeu

L’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson a effectué un retour à la compétition mardi soir, après qu’un arbitre a réduit sa suspension à 14 matchs, et il a touché la cible dans un gain de 5 à 2 des Capitals de Washington contre le Wild du Minnesota, à Saint Paul.

Sanctionné pour 20 rencontres après avoir frappé à la tête Oskar Sundqvist, des Blues de St. Louis, durant un match préparatoire, Wilson a manqué les 16 premières parties des siens en 2018-2019. Par ailleurs, il économisera 378 048 $ en salaire grâce à cette décision.

«C’était définitivement une expérience unique, le genre que tu ne veux jamais vivre, a dit Wilson, avant la rencontre, selon le site officiel de la Ligue nationale. Ça m’a ouvert les yeux. Mais en fin de compte, il y a un match ce soir et je dois me concentrer là-dessus. C’est un gros voyage et je dois aider l’équipe à se remettre sur les rails.»

Le numéro 43 des Capitals avait porté en appel la pénalité imposée par la Ligue nationale à son endroit et le commissaire Gary Bettman avait choisi de maintenir celle-ci le 25 octobre, de sorte que Wilson a dû plaider sa cause devant un arbitre indépendant.

Orlov en forme

Mardi, Wilson a redirigé une passe de Dmitry Orlov derrière le gardien Devan Dubnyk. Une poussée du défenseur du Wild Ryan Suter sur la séquence a été à l’origine d’un dur contact avec Dubnyk, qui a tardé à se relever.

Wilson a également écopé de sept minutes de pénalité, jetant les gants contre Marcus Foligno.

Orlov a également fait scintiller la lumière rouge deux fois dans la victoire. Andre Burakovsky et T.J. Oshie ont également touché la cible. Mikko Koivu et Matt Dumba ont répliqué.

Il ne s’agit que d’une troisième défaite lors de ses 13 dernières rencontres pour le Wild.

Les Capitals ont par ailleurs rendez-vous avec le Canadien de Montréal, lundi au Centre Bell.