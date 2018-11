Une séquence qui tombe à point

SHERBROOKE | Pierre-Olivier Joseph a connu les meilleurs moments de sa saison au cours des dernières semaines. Ça tombe bien, puisqu’il s’agit aussi du sprint final avant de connaître les joueurs qui seront invités par Hockey Canada au camp final d’Équipe Canada junior.

Avant de se présenter à la Série Canada/Russie, celui qui a été nommé capitaine de l’équipe LHJMQ avait récolté huit points à ses cinq derniers matchs avec les Islanders de Charlottetown.

Il a notamment connu une séquence de deux matchs fort productifs, à Drummondville le 2 novembre, puis à Victoriaville le lendemain, lors de laquelle il a inscrit trois, puis quatre points.

Pour le choix de première ronde des Coyotes de l’Arizona en 2017, cette explosion ne pourrait certainement pas arriver à un meilleur moment.

Âgé de 19 ans, Joseph en est à sa dernière année d’admissibilité avec ÉCJ. L’un des douze défenseurs invités par Hockey Canada lors de la Vitrine estivale du Mondial junior, Joseph fait assurément partie des joueurs fortement considérés.

Défenseur mobile et efficace en relance, Joseph a un atout intéressant qui pourra l’avantager, croit-il, et c’est sa polyvalence.

« Mon QI hockey est ma principale force, je pense, et j’ai beaucoup travaillé sur mon coup de patin cet été ainsi qu’au cours des dernières années. Aussi, la défensive est très importante pour moi. Je suis le genre de joueur qui pourrait apporter mon intelligence sur le jeu défensif plutôt que d’être utilisé pour marquer des buts. Je suis aussi capable de jouer sur les unités spéciales, en avantage numérique. »

Un allié ?

Ce n’est pas le talent qui manque à la ligne bleue à travers le pays et la lutte sera assurément féroce à savoir quels seront les défenseurs qui parviendront à se tailler une place pour le Championnat mondial de hockey junior.

Si, évidemment, ce sont les prestations de Joseph lors de la série Canada/Russie puis au camp final, s’il y est invité, qui dicteront de la suite pour le défenseur, il pourra également bénéficier d’un allié parmi le personnel d’entraîneur canadien. C’est que le pilote des Islanders de Charlottetown, Jim Hulton, agira à titre d’adjoint à Tim Hunter avec ÉCJ.

« Au final, ça revient aux joueurs. Par contre, de mon côté, ce que je peux faire, c’est parler de ses attributs intangibles, si c’est un joueur facilement dirigeable, à quel point il se prépare, etc. », a mentionné Hulton.

Son meilleur hockey

Ce dernier reconnaît toutefois que son capitaine à Charlottetown a élevé son jeu d’un cran récemment.

« J’aime le fait que son jeu s’en va dans la bonne direction. Il a joué son meilleur hockey de la saison au cours des quatre ou cinq derniers matchs. P-O est un défenseur moderne qui est bon en relance et, sans être spectaculaire, joue sans faire d’erreurs, bouge bien la rondelle et défend bien grâce à son jeu de pied. »

Des Russes fatigués s’amusent contre une LHJMQ bien reposée

Les Russes de la LHJMQ ont joué les trouble-fêtes mardi soir au Pavillon des sports Léopold-Drolet.

Ivan Chekhovich (un but et une passe), Pavel Koltygin (deux passes), Alexander Khovanov (deux passes) et Dmitry Zavgorodnyi (un but) ont contribué à une victoire de 5-1 des Russes face à la LHJMQ dans le cinquième match de la Série Canada/Russie.

Nikita Sashkov, Ivan Muranov, Zavogordniy, Kirill Slepets et Chekhovich ont marqué pour les Russes tandis que le défenseur Pierre-Olivier Joseph a été l’unique marqueur de la LHJMQ.

Les Russes prennent ainsi les devants dans cette série trois matchs à deux et ils auront l’occasion de confirmer leur victoire jeudi soir lors du dernier match de la Série Canada/Russie disputée au Centre Marcel-Dionne de Drummondville.

Une équipe d’étoiles de la LHJMQ fraîche et dispo et une formation russe qui en était à sa cinquième rencontre en neuf jours. Il aurait été logique d’assister à un match dominé par la formation du circuit Courteau et c’est tout le contraire qui s’est produit mardi soir au Palais des Sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.

Dans un premier match tous ensembles, les joueurs de la LHJMQ ont manqué à plusieurs reprises de cohésion et des revirements ont été directement responsables de quelques buts russes. Les entraîneurs ont jonglé à plusieurs reprises avec les trios dans l’espoir de permettre un peu de cohésion, mais sans réel succès.

« C’est un match lors duquel on devait tous apprendre à jouer ensemble. Ce n’est pas le premier match espéré, mais on va revenir forts jeudi [demain] », a mentionné Gabriel Fortier.

RHP joueur du match

C’est Rafaël Harvey-Pinard qui a été nommé le joueur du match pour la « Q ».

« À chaque fois que j’ai une occasion comme celle-là, mon but est de déjouer les pronostics et de montrer à tout le monde que j’ai ma place là. Je suis satisfait de ce que j’ai fait aujourd’hui », a-t-il mentionné.

Le choix de deuxième ronde du Canadien lors du dernier repêchage, le défenseur Alexander Romanov, a terminé la rencontre avec un différentiel de +1. En cinq matchs il compte un but et neuf lancers.