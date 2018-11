LANCTÔT, Florent



À son domicile, le 11 novembre 2018, à l'âge de 86 ans est décédé monsieur Florent Lanctôt, de Saint-Constant, époux de feu madame Pierrette Arcouette.Il laisse dans le deuil ses fils Serge (Francine) et Mario (Hélène), ses petits-enfants Maude (Ian) et Bruno (Jessica), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié auSAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél.: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le mardi 20 novembre de midi à 14h, suivi des funérailles à l'église de Saint-Constant.