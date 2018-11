CALLAGHAN, Augustine

"Austin"



Austin Callaghan, époux de Anne Pym Hember Callaghan (décédée), nous a quittés paisiblement, lundi le 29 octobre.Il laisse dans le deuil sa fille Mandy (Martin) et son petit-fils Matthew. Il laisse aussi dans le deuil Dempsey Carrier-Viens et Lee Carrier-Coupal qu'il considérait comme des petits-fils.Un service sera célébré samedi le 17 novembre à 14h en l'église Anglicane St-Stephens, 2000 av. Bourgognes, Chambly.Nous aimerions remercier les infirmières du 7e étage Nord de l'hôpital St-Jean ainsi que tout le personnel de l'unité des soins palliatifs des Résidences St-Jean sur le Richelieu.Au lieu de fleurs, Austin demande que vous fassiez un don en son nom à "Bon Dieu dans la rue", "The Old Brewery mission" ou à l'Unité Palliative des Résidences St-Jean sur le Richelieu.