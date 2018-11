PHARAND (née Forest)

Yolande



À l'hôpital Cité de la Santé, le 8 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Yolande Forest Pharand, native de Coteau-du-Lac, épouse de feu Jean-Guy Pharand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Denis (Monique Desjardins), Joanne, Jacques (Sylvie Dufresne) et Yves (Linda Corey), ses petits-enfants Nadine, Robert, David, Marc-Philippe, Anaïe, Laura-Ève, Simon et Karine, ses arrière-petits-enfants Sophia, Samuel, Nathan et Thomas. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Soeur Yvette, Ydola et Yanick (Albert Girard), sa belle-soeur Charlotte Leroux, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele jeudi 22 novembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h, vendredi dès 9h30.Les funérailles auront lieu en l'église St-Claude 80, rue Meunier, Laval, le vendredi 23 novembre 2018 à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.