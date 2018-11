PROULX, Louis



À Laval, le 9 novembre 2018, à l'âge de, est décédé M. Louis Proulx, époux de feu Mme Germaine Rioux.Il laisse dans le deuil ses enfants: Myriam, Louise (Pierre), Francine (Louis), Marylin (Bob) et Daniel (Elaine), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère René (Lucie) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 20 novembre 2018 à compter de 10h au complexeUne célébration commémorative suivra à 12h30 au même endroit.Un merci spécial au personnel de la Villa Les Tilleuls pour les bons soins prodigués à notre père.