PERRAS, Gabrielle

(née Hamelin)



De Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 7 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Gabrielle Hamelin. Elle était l'épouse de feu Roger Perras et la mère de feu Yvon (Claudia Lanteigne).Elle laisse dans le deuil ses autres enfants : Gilles (Jocelyne Bergeron), Claude (feu Linda Gagné) et Jean-Yves (Francine Lajoie), ses 12 petits-enfants et ses 16 arrière-petits-enfants, sa soeur Germaine de même qu'autres parents et amis.Vous êtes invités à lui rendre un dernier hommage le samedi 17 novembre 2018 de 13h30 à 16h au salon funéraire :107, VINCENT, SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131Un court hommage posthume se tiendra au salon même samedi le 17 novembre 2018 vers 16h.