MAISONNEUVE, Jeanne



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de mademoiselle Jeanne Maisonneuve, jeune de 98 printemps. Bijoutière de métier et artiste dans l'âme, elle avait un tempérament de diamant, mais un cœur en or et un sens de l'humour sans pareil. Grande voyageuse devant l'éternel, la voici en route pour de nouvelles aventures. Elle nous manquera.Elle sera exposée le dimanche 18 novembre 2018, de 14h à 17h, au Salon Funéraire:(ANGLE ISABELLA) MONTRÉAL(514) 481-5301Vos condoléances peuvent être envoyées à: www.kanefetterly.com