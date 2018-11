THERRIEN, Robert



Entouré d'une infinie tendresse, le 7 novembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Robert Therrien, époux de Mme Pauline Harnois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lucie), Josée (Pierre) et Stéphane (Loraine), ses petits-enfants Jonathan, Catherine, Olivier et Simon, ses arrière-petits-enfants Léandra et Nolan, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 1er décembre 2018 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Un merci spécial au personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour les bons soins prodigués.