SÉVIGNY, Fernand



Monsieur Fernand Sévigny s'est éteint à l'âge de 91 ans, dans la nuit du 5 novembre 2018.Né en 1926 à Québec (Saint-Apollinaire), fils de Marie-Louise Ferland et Oscar Sévigny, il a travaillé pour l'armée canadienne, aidé les Nations-Unies (département ONUC) à prendre soin de réfugiés en Afrique, puis tenu commerce à Montréal pendant plusieurs décennies. Il était passionné, entre autres choses, par le golf.Il laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Isabelle Beaudoin), Mario (Annie Hamel) et Sonia Sévigny, 11 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants ainsi que ses soeurs Hélène et Pauline, ses belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au:55 RUE NOTRE-DAMEDRUMMONDVILLE, QC, J2C 2K21-800-567-3878 www.danielvachon.cale dimanche 18 novembre de 13h00 à 16h00. Des prières auront lieu sur place à 16h00.