ARSENAULT, Claude



À Montréal, le jeudi 8 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 53 ans, Claude Arsenault.Il laisse dans le deuil, son père Alexandre Arsenault et sa mère Suzanne Thomas, sa soeur Sylvie (Sylvain Filiatrault), son neveu Patrick et sa nièce Naomi, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 18 novembre 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à l'Association Diabète-Québec seraient appréciés.